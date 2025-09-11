Telecamere su due nuovi varchi a Pesaro: “Per ora niente multe”

Pesaro, 11 settembre 2025 – Attenti alla multa. Due nuovi varchi verranno attivati dall’amministrazione comunale in via Mammolabella e in via Curiel. L’assessore Sara Mengucci arriccia il naso: “Non facciamo terrorismo – esordisce nel confermare l’imminente installazione delle telecamere destinate al controllo delle targhe nei due snodi del centro storico –. Regolarizzare gli accessi, evitando abusi, infatti, aumenterà la possibilità dei residenti di trovare parcheggio”. Le due nuove telecamere saranno installate la settimana prossima, dal 15 al 19 settembre. Presumibilmente entreranno in funzione dal 20 settembre? “No, anche se i varchi saranno predisposti – rassicura Mengucci – c’è una fase di pre esercizio per cui prevediamo un periodo di tolleranza durante il quale le violazioni rilevate dal sistema di controllo non daranno seguito a sanzioni”.

Quanto durerà la tolleranza? “Diversi mesi. Ci saranno i tempi tecnici per i collegamenti all’energia elettrica per cui Enel chiede circa due mesi di tempo e poi gli ulteriori tempi di avviamento. Solo alla fine di tutto questo ci sarà l’attivazione e inizierà il pre-esercizio. Attualmente il pre-esercizio riguarda anche gli altri nuovi varchi, impiantati a maggio 2025 come quello in Piazza Lazzarini; in Piazzale Carlo Albani (retro teatro); in via Della Ginevra; in via Massimi e le aree pedonali urbane di via Branca e Via Rossini. E’ una tolleranza che permette ai cittadini di adeguarsi alla novità”.

L’attivazione dei due varchi rappresenta la fase finale di un progetto complessivo di implementazione del circuito di verifica elettronico avviato dalla giunta Biancani a maggio 2025: “Abbiamo sostituito le vecchie tecnologie e aggiunto otto nuove telecamere di controllo delle targhe – conclude Mengucci –: questo ci permetterà di limitare gli accessi esclusivamente a chi ne ha diritto. Ci saranno maggiori garanzie per la sosta dei residenti, si eviteranno parcheggi selvaggi e ci sarà meno inquinamento”.