Telefoni e internet ko: "A Roncosambaccio siamo isolati"

Protestano i residenti di Roncosambaccio: da giovedì, infatti, molte famiglie sono rimaste isolate, cioè senza telefono e collegamento internet. La causa è a ricondurre alla caduta di un palo con conseguente distacco del cavo telefonico. "Le nostre ripetute chiamate ai call center dei rispettivi gestori e al numero verde Tim per segnalazioni di pericolo – spiega una residente – non hanno portato assolutamente a niente. Roncosambaccio resta zona di confine – aggiunge – il segnale della televisione spesso non arriva, le linee telefoniche sono antiquate e pericolanti… per di più succede che si rimpallino le responsabilità tra il comune di Fano e quello di Pesaro.

È davvero difficile essere ascoltati – la conclusione della residente – e a questo punto ancora più difficile è restare in contatto".