Telefoni muti da aprile: "E io non pago più"

Hanno il telefono di casa ‘muto’ da due mesi e mezzo e non sanno più a quale santo votarsi. Sono stanchi e arrabbiati, anche perché nel frattempo continuano a pagare le bollette, i componenti di almeno una decina di famiglie che risiedono a Serrungarina, dove la rete fissa Tim è fuori uso da aprile. "Era esattamente il 18 – racconta Giancarlo Baffioni - quando il mio telefono e quello di tante altre persone, una decina, ma probabilmente di più, ha smesso di funzionare. Quel giorno stesso abbiamo iniziato a chiamare il 187, parlando con operatori molto gentili e rassicuranti. Peccato, però, che siamo arrivati a luglio e non abbiamo ancora risolto nulla".

Il problema principale è per chi ha delle attività, ma anche, soprattutto, per le persone anziane, che senza telefono fisso si trovano perse, perché coi telefonini non riescono a raccapezzarsi. "Qui in paese, in diversi hanno superato gli ottanta e anche i novant’anni. Mia mamma ne ha 95 – conferma Carla Paci - e per alcune ore al giorno sta da sola. Al telefono fisso rispondeva sempre e se aveva bisogno chiamava, ma ora, col cellulare, non ci riesce. Le ho preso anche un modello di telefonino col tasto di richiesta aiuto e così hanno fatto anche altri compaesani per i loro nonnini, ma non so se servirà. Stamattina (ieri, ndr) – aggiunge - ho richiamato il 187 e mi hanno detto che contano di risolvere il guasto, che sarebbe causato dalla rottura di un cavo aereo, per il 19 luglio. Insomma, dovremmo aspettare ancora due settimane, sempre che non ci siano ulteriori rinvii, perché nel corso dei mesi la data indicataci è progressivamente slittata in avanti".

Nel frattempo, come detto, la gente continua a pagare le bollette: "A me il servizio costa 45 euro al mese – afferma Marisa Amadori, un’altra residente nel centro di Serrungarina con la linea guasta -, ma sarebbe meglio dire il disservizio". "E’ intollerabile – aggiunge Marco Valentini -. Personalmente, ho deciso che interromperò i pagamenti fino al ripristino".

Sandro Franceschetti