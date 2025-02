Telefoni, risolto il guasto che isolava la frazione

Da ieri finalmente nelle case di Pieve di Cagna si può nuovamente telefonare e accedere a internet. Il caso riguardava tutta la frazione di Pieve, che da oltre venti giorni non aveva la linea fissa funzionante, non potendo quindi fruire dei servizi di chiamate e rete internet o fibra. A rendere nota la questione tramite il Carlino era stato Massimo Ligi, abitante della frazione ed ex consigliere comunale, che si era anche attivato tramite delle conoscenze in Tim per sollecitare il ripristino, che pareva tardare. Finalmente ieri, intorno all’ora di pranzo, è tornata la linea: "Sono intervenuti – ci dice Ligi – gli operatori tecnici di FiberCop, che ringrazio per il rapido intervento, la società nata lo scorso anno da una costola di Tim che ora gestisce la rete, dai tralicci ai cavi". Il danno, una rottura di un cavo tra la frazione e Urbino, è stato sanato.