Telefono guasto da 6 mesi. L’odissea di una 90enne: "E se succede qualcosa?"

"Mi sto prendendo anche i rimproveri del giardiniere", dice Paola Tittarelli, 96 anni e mezzo, la regina dei dopocena legati al Rossini Opera Festival. E perché? "Perché mi dice che io con tutta la gente che conosco non riesco ancora a far ripristinare la linea telefonica della mia casa".

Cosa è successo signora? "Che da settembre ho il telefono muto. Non mi possono chiamare e non posso chiamare". E se accade qualcosa? "Questo è il problema anche perché a volte qui sulla panoramica il telefono cellulare non prende sempre bene. Il problema è mio ma anche del custode, soprattutto di notte. E poi sono persone a cui voglio bene, come loro ne vogliono a me, perché sono dodici anni che sono con me".

Sono passati ormai sei mesi e ancora non è stata ristabilità la linea? "Esattamente e le dirò che ci provo tutte i giorni a chiamare la Tim". E cosa rispondono? "Ti dicono ’guardi signora fra due giorni veniamo e ristabiliamo la linea. Ma non si vede nessuno. Richiami e ti rispondono la prossima settimana signora siamo da lei. E qui ancora non si vede nessuno".

Preoccupata? "Ma io mi chiedo, benché sia spesso a Roma, ma se succede qualcosa di notte e magari i cellulari non prendono, come a volte accade, come si fa? Qui in queste condizioni si fa in tempo a morire".

La domanda che molti pesaresi si staranno ponendo è questa: a casa sua sono arrivati ministri, esponenti della finanza, le maggiori autorità cittadine e ancora non si sistema una linea telefonica? "Così è e per questa ragione mi sono decisa a rendere pubblica questa situazione. Perché sei mesi senza telefono se non è un record mondiale poco ci manca".

Paola Tittarelli vive in una villa sulla panoramica San Bartolo lungo una stradina che da strada San Bartolo si ricongiunge con la strada Panoramica. Avvolta nel verde, ma comunque non facile da raggiungere se uno non è padrone dei posti. E il vicino più... vicino è a qualche centinaio di metri. Ma la regina delle notti del Rof non si smentisce mai. "Si’, sono preoccupata e vorrei che questa situazione si risolvesse, ma intanto questa sera vado ad un ricevimento e indosserò una giacca di paillettes tutta colorata. Diranno che sono ridicola? Può darsi , ma a me non me ne importa nulla".

m.g.