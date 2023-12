Telethon: in edicola i ’Cuori di cioccolato’

Sette edicole di Pesaro e una di Fossombrone partecipano anche quest’anno alla maratona Telethon con la vendita di cuori di cioccolato, il cui ricavato andrà in beneficenza. "Siamo contenti di questa iniziativa – dice Rodolfo Cecchini, segretario pvinciale del Sinagi, sindacato nazionale giornalai d’Italia – che ha avuto un grande successo gli anni scorsi. Speriamo di ripeterlo anche nei prossimi anni".

I cuori di cioccolato saranno in vendita fino al 6 gennaio a di 15 euro. Ecco le edicole aderenti a Pesaro: tabaccheria Orfei (via Bruxelles 7 a Baia Flaminia), Domenico Traficante (via Milano 74 alla Tombaccia), Davide Ceccolini (largo Aldo Moro 6 centro-mare), Alberta Franca (viale Fiume centro-Porto ), Edicart (via Guerrini 2 a Muraglia), Barbara Uguccioni (piazza Redi 26 Montegranaro), tabaccheria edicola Rotella (via Cavallotti, 50 centro). A Fossombrone edicola "Il Papiro" di Casagrande Riccardo in via Flaminia 28.