Temperature giù: monti imbiancati

Leggera imbiancatura ieri sui nostri monti. Qualche centimetro di neve è caduta l’altra notte sulle cime più alte interessando il Monte Nerone, il Catria e Carpegna. Niente di eccezionale in questo periodo ma che ha reso particolarmente suggestivo, complice anche il sole, lo scenario per gli appassionati della montagna. Sono stati infatti numerosi gli escursionisti che solo saliti in quota. Nel prossimo weekerend saranno in funzione anche i vari Rifugi adatti ad ospitare i turisti e rifocillarli con l’arte culinaria delle massaie del posto.