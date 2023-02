Tempestato da richieste su dove si vota "Ma io cosa c’entro?"

"Sto ricevendo in ditta decine e decine di chiamate da tutt’Italia di persone che chiedono dove trovare un Gazebo del Pd per andare a votare alle primarie e la cosa mi sottrae del tempo prezioso, la gente purtroppo si affida troppo alla tecnologia dei telefonini senza controllare bene dove clicca e chi sta chiamando. Questo è un grosso sbaglio. Ok la tecnologia! Ma non bisogna affidarsi solo a quella, basta controllare cosa si sta cliccando o chi si sta chiamando per non incappare in questi errori. Su questa superficialità del click facile si basano anche le maggiori truffe della rete. La gente nel dubbio clicca. Ed è lì il guaio!". Francesco Garulli 40 anni di Sant’Angelo in Vado è un fiume in piena: "Costruisco e vendo Gazebo da 20 anni e non ho niente a che fare con le primarie del Partito Democratico, ma in questi ultimi anni ogni volta che ci sono le primarie ho i telefoni che suonano a tutte le ore. Oggi ho ricevuto dieci telefonate, chi non è molto esperto di tecnologia va alla ricerca su Internet della parola Gazebo e senza controllare chiama il primo numero che appare su Google! La cosa è capitata anche altre volte". Ovvero?

"Mi chiamano spesso per prenotare al ristorante Gazebo e qualche anno fa mi telefonavano pure per chiedermi informazioni sul programma televisivo “Gazebo“ che andava in onda su Rai 3".

Da quanto tempo produce e vende gazebo?

"Ho fondato la mia ditta Gazebomatic.com vent’anni fa ed ho la sede a Sant’Angelo in Vado".

Ha molte richieste?

"Per fortuna negli anni mi sono fatto conoscere, ho una buona rete vendite e poi serietà e qualità alla lunga pagano sempre, vendo Gazebo ad apertura rapida che ormai sono diffusi in molti settori tra cui, enti statali, organizzatori di eventi, protezione civile, associazioni e soprattutto nel Motorsport infatti ho clienti importanti nella MotoGP, Superbike e anche nell’automobilismo. Spero finiscano in fretta queste primarie per tornare a lavorare serenamente".

Amedeo Pisciolini