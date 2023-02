Tempi lunghi per il cantiere sul ponte I 5 Stelle tuonano contro il Comune

"Mentre a Cattolica c’è chi si lamenta per i tanti cantieri aperti, a Gabicce si respira tutt’altra aria". Ad attaccare sugli scarsi interventi di manutenzione previsti dall’attuale amministrazione comunale sono i rappresentati del Movimento 5 Stelle. La nota diffusa porta la firma dei consiglieri Matteo Baldassarri, Monica Melchiorri ed Evaristo Mandrelli (candidato sindaco alle elezioni del 2024), che esprimono il loro disappunto sul piano delle opere pubbliche. Dicono: il cantiere aperto sul ponte di collegamento tra Gabicce Mare e Cattolica, che unisce via della Repubblica a via Irma Bandiera, è il solo intervento in corso nel territorio comunale e, peraltro, i lunghi tempi per la messa in sicurezza stanno creando non pochi disagi.

"Sindaco e giunta gabiccese hanno autorizzato la chiusura del ponte al 12 dicembre, dicendoci che era per garantire l’apertura a Pasqua, non sentendo ragioni quando si chiedeva di posticipare di 2 settimane per salvare il Natale. Ora spieghino perché sino al 10 gennaio nessuno ha lavorato, salvo qualche prova tecnica che si sarebbe potuta svolgere anche chiudendo un giorno il passaggio alternato", affermano i consiglieri pentastellati. La minoranza punta il dito sul sindaco Pascuzzi, intervenuto qualche giorno fa per rassicurare i cittadini che la chiusura del cantiere è prevista per l’11 maggio 2023, con la riapertura della viabilità entro Pasqua. La manutenzione del ponte, voluta dal Comune di Cattolica, è costata circa 450mila euro, suddivisi a metà tra i due comuni. Al messaggio del sindaco, volto a mettere a tacere i pensieri dei "pontologi", è seguita la dura replica del Movimento 5 Stelle. "Fortuna i comuni limitrofi, il ponte e i ‘pontologi’, perché per il resto a Gabicce non si vede un’opera, un cantiere, un intervento di manutenzione. E ce ne sarebbe di bisogno. Ma abbiamo fiducia perché le elezioni si stanno avvicinando e allora sarà un tripudio di cantieri, asfalti, sistemazioni del verde".

Lu. ard.