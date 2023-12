Tempo di festa con i ’Babbi Natale in Allegria’

Concerti, sport, solidarietà e tradizione, con l’immancabile ‘Corsa dei Babbi Natale’, che da quest’anno si chiama ‘Babbi Natale in Allegria’. E’ un ‘menù’ ricco quello che propone il calendario di eventi natalizi in programma nei quattro municipi di Terre Roveresche - Barchi, Orciano, Piagge e San Giorgio –, reso possibile dall’impegno di associazioni e realtà culturali, con la collaborazione e il sostegno del Comune. Dopo il prologo del weekend scorso, con la presentazione a Barchi della Natività all’uncinetto della ‘Compagnia delle Catenelle’ e l’accensione dell’albero al ‘Lago delle Rose’ a cura di ‘Sì Fuoristrada’, Pro Loco Barchi, Pro Loco Orciano e ‘Compagnia delle Catenelle’, venerdì (8 dicembre), sempre a Barchi, in piazza Filippo Terzi, dalle 17, si terrà il concerto della band ‘Circuito Folk’ organizzato dalla locale Pro Loco e da ‘Nova Bar’. Il giorno dopo a Piagge, cerimonia dell’accensione dell’albero a cura del Gruppo Sportivo ‘Lubacaria’; mentre il 10 al ristorante ‘Tris’ si terrà la ‘Cena di Natale’ del Della Rovere Calcio. Sabato 16 triplice appuntamento: alla palestra di Piagge, dalle 16,30, il memorial di minivolley ‘Marco Vinicio Paganucci’ organizzato dal Gsd ‘Lubacaria’; in piazza Vittorio Emanuele a Barchi, l’’Arrivo di Babbo Natale con la slitta’, griffato Pro Loco; e alle 21 alla chiesa di Santa Lucia di Piagge, organizzato dalla Pro Loco del posto, il concerto del coro ‘Guadium Vocis’ con gli alunni delle scuole primarie. Trittico di proposte anche domenica 17, che sarà aperto alle 10 dallo start dai ‘Babbi Natale in Allegria’, la 16esima edizione di quella che si chiamava ‘Corsa dei Babbi Natale’ (una sgambata soft o, addirittura, una camminata, in costume da Santa Claus, lungo gli 11 chilometri che separano Barchi da Piagge, attraversando anche Orciano e San Giorgio).

Una manifestazione che, come di consueto, devolverà i propri ricavi a Unicef, Avis, Ail, Omphalos e Urukundo. Sempre il 17, alle 15,30, concerto del coro ‘Gaudium Vocis’ e dei ragazzi delle ‘medie’ di Orciano. Terza tappa, il 17, in piazza Garibaldi a San Giorgio dalle 16,30, con canti natalizi degli alunni delle scuole, presentazione dell’opera ‘La Natività’ e spettacoli di giocoleria a cura della Pro Loco del posto. Altri appuntamenti seguiranno dal 24 dicembre al 7 gennaio.

Sandro Franceschetti