Temporale e raffiche di vento. Fuggi fuggi dalla spiaggia

Pioggia e vento hanno colpito ieri pomeriggio diverse zone della provincia, causando disagi soprattutto nell’entroterra. Sulla costa, il peggioramento improvviso del meteo ha causato il fuggi fuggi dei bagnanti, sorpresi da raffiche di vento e acquazzoni. I vigili del fuoco sono intervenuti a più riprese anche a Urbino e a Fano, dove il maltempo ha provocato la necessità di mettere in sicurezza alcuni rami pericolanti e la temporanea chiusura di alcune strade secondarie. A Pesaro un video pubblicato sui social ha mostrato l’acqua penetrare nel cortile del centro direzionale Benelli, suscitando polemiche. A replicare è stata direttamente l’assessora Mila Della Dora, che ha scritto un post su Facebook per chiarire la situazione: "Sta girando sui social un video del Centro Direzionale Benelli, prima di scrivere ‘qualcosa non va’ sarebbe stato opportuno verificare se i lavori fossero finiti, ci sono ancora delle transenne. A maggior ragione se a scrivere è una rivista che dovrebbe informare i cittadini. Manca l’ultima parte dei lavori, ovvero lo svuotamento del tubo e poi l’impermeabilizzazione che farà un’altra ditta rispetto a quella che ha lavorato fino ad ora – la conclusione – ed interverrà già dalla prossima settimana. Il lavoro non è ancora finito".