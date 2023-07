"Tenacia e spirito di sacrificio L’eredità genetica della mia terra"

di Claudio Salvi

Domani sera sarà sul palco di Piazza del Popolo per dirigere Il concerto Haila y Vannia, Sinfonia cubana alla guida dell’Orchestra Sinfonica Rossini. Un ritorno a casa, seppure momentaneo per il "globetrotter" compositore, arrangiatore e direttore d’orchestra Roberto Molinelli, fresco vincitore del premio Marchigiano dell’anno 2023 per la categoria arte e cultura.

Molinelli, vincere il premio Marchigiano dell’anno che significato ha per lei?

"Sono onorato d’esser stato premiato; un riconoscimento lusinghiero per il grande lavoro che svolgo quotidianamente, fin da bambino, nella musica: la cosa che più amo. Dedicarle una vita significa ritmi di studio e lavoro al di fuori d’ogni programmazione: si è sempre ’online’, con la mente e il cuore, senza festività o ferie comandate e hai la valigia sempre pronta per partire".

Nato ad Ancona, studi e formazione e attuale residenza a Pesaro. Le Marche sono decisamente nel suo dna.

"E’ un orgoglio essere marchigiano. Le Marche, unica regione al plurale, terra dei cento teatri. E’ chiara la grande importanza che ha da sempre rivolto alla musica, alla cultura, e all’incontro e alla socializzazione attraverso di esse. Ogni città e ogni paese ha tenuto, nella storia, a dare ampia vitalità e a suscitare interesse per il proprio patrimonio culturale. La mia formazione musicale al Conservatorio di Pesaro, uno dei più grandi e rinomati d’Italia, la ricordo con grande affetto per la fucina di idee, eventi e incontri che hanno dato tanto al musicista che sono diventato. Erano gli anni in cui nasceva e si affermava il Rof, gli anni in cui allo Sferisterio di Macerata facevano tappa i più grandi nomi della musica mondiale, due realtà di gran pregio che, da allora ad oggi, hanno continuato e consolidato l’amore della nostra terra per l’Opera e la musica tutta".

Nei suoi progetti in giro per l’Italia e il mondo, porta sempre un po’ della sua regione.

"Dovunque io vada nel mondo porto sempre con me la grande tenacia, la forza e lo spirito di sacrificio che sono la quintessenza del carattere di noi marchigiani: andare avanti, a testa bassa, lavorando su ogni avverso imprevisto per ridipingerlo come una nuova opportunità".

Progetti?

"Un’estate piena di concerti e a seguire ci sarà la ripresa di ’Queen-Barcelona Opera Rock’ in un famosissimo teatro, poi un tour in Kazakistan e in Oriente con una fantastica orchestra sinfonica, un nuovo progetto con brani originali dedicati ai funamboli del violino e diverse novità per il momento top-secret!".