(Segue dalla prima) Il guaio è che quel domani rischia di essere per noi già oggi, in un momento in cui la preparazione e il buon senso delle classi dirigenti sono ancora più determinanti per via dell’emergenza sanitaria e sociale. E invece, assistiamo attoniti a una buona parte della suddetta classe politica che spinge per un’assurda riapertura dell’istruzione in...

(Segue dalla prima)

Il guaio è che quel domani rischia di essere per noi già oggi, in un momento in cui la preparazione e il buon senso delle classi dirigenti sono ancora più determinanti per via dell’emergenza sanitaria e sociale. E invece, assistiamo attoniti a una buona parte della suddetta classe politica che spinge per un’assurda riapertura dell’istruzione in presenza, alla faccia di ogni logica che rispetti i criteri stabiliti dallo stesso Governo di cui fanno parte. Sì, assurda, perché il tasso di contagio è ben sopra il 10% individuato come soglia limite dalla comunità scientifica (sono a rischio le terapie intensive), perché ancora non sappiamo le conseguenze delle vacanze natalizie sulla diffusione del virus né conosciamo gli effetti sperabilmente benefici della vaccinazione, che peraltro sta tardando in maniera inaccettabile.

Insomma, si rischia di buttare alle ortiche mesi e mesi di sacrifici durissimi dei cittadini per una sciagurata fretta degli ultimi metri, rischiando così di compromettere tutta la "maratona". Le industrie sono in grave difficoltà, mentre gli esercenti, gli artigiani e tutti coloro che svolgono un lavoro autonomo si ritrovano con l’acqua alla gola (il virus economico toglie l’aria quanto il Covid).

Quindi, a cosa serve ripristinare la didattica in presenza adesso, se non a mettere a rischio ragazzi, docenti, personale tecnico-amministrativo e le rispettive famiglie, per di più in una regione e una provincia tra le più colpite d’Italia come la nostra?

A cosa serve, in questo preciso momento, se non a vanificare un anno di sacrifici per un puro tornaconto di retorica mediatica, per di più rischiando di portare acqua al mulino di quei negazionisti che hanno contestato la chiusura di ogni attività?

La politica dovrebbe tornare a investire sull’istruzione, non a strumentalizzarla per i propri fini.