"Tengo a sottolineare che sono finiti gli alibi per i giocatori"

Il primo messaggio arriva dal presidente Ario Costa alla presentazione del nuovo allenatore Romeo Sacchetti: "Tengo a sottolineare che dopo questo cambio di coach i giocatori non hanno più alibi. Per noi, e per me in particolare, non è mai stato piacevole licenziare l’allenatore. Ma quando si deve fare, non bisogna esitare. Dopo la contestazione di domenica scorsa sarebbe stato impossibile ripresentare la gestione precedente. E lo dico con grande stima nei confronti di Maurizio Buscaglia". Meo Sacchetti non si nasconde certo. Ha ben chiaro che qualcosa dovrà cambiare, anche se domenica prossima non avrà nessun giocatore in più: "Diciamo che sto studiando la squadra, ho scoperto – dice – che abbiamo due giovani con una bella faccia tosta e buoni fisici".

Sarebbero Umberto Stazzonelli e Octavio, in arte Oki, Maretto, che fino ad oggi hanno giocato solo nell’under 19. Nel frattempo però si lavorerà per avere uno straniero in più, la Vuelle punta a Barry Brown di Venezia, una guardia che potrebbe anche scendere in campo velocemente, piacendo a Sacchetti. L’alternativa resta Keith Hornsby, sconfitto ed eliminato con Vilnius dal Peristeri Atene. Il Sacchetti pensiero è semplice: "La pallacanestro si chiama così perché lo scopo è fare canestro"; "Preferisco vincere 90-89 che 50-49"; "Sono i giocatori a far bravo un allenatore"; "In certe situazioni posso perfino giocare senza lunghi". Il Meo pensiero è frutto di anni di lavoro ed esperienza. Basterà per cambiare la Vuelle, che a Napoli sarà anche priva di tifosi organizzati, che hanno rinunciato alla trasferta contro l’imposizione del biglietto nominale?

l.lu.