Tennis, colletta online per il circolo Sant’Orso

Continua la raccolta fondi per il ripristino del pallone del circolo tennis Sant’Orso danneggiato dal forte vento di sabato 2 dicembre. Un sostenitore del circolo ha lanciato un ’GoFundMe’, cioè una colletta online "per raccogliere i fondi necessari per riparare o sostituire la struttura danneggiata". "Sono stati quantificati danni per 3500 euro per il ripristino del telone, per la sostituzione dei fari di illuminazione distrutti e per il montaggio dell’impianto di illuminazione interno al pallone". "Siamo arrivati – scrive l’organizzatore della colletta – ad oltre la metà dell’importo". Ieri si era a quota 2500. Il pallone del circolo tennis di Sant’Orso era crollato a causa delle raffiche di vento che, quel sabato notte, avevano raggiunto i 100 km orari, abbattendo diversi alberi.