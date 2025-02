Tennis, finisce male per Nardi la finale tedesca

Finisce male per Luca Nardi la finale del challenger tedesco di Coblenza. Un torneo affrontato all’ultimo secondo entrando nel seeding da qualificato. Il talento pesarese ha perso al tie-break del terzo set (6/3 3/6 7/6) contro il francese Ugo Blanchet (numero 226 Atp 226). Per Luca Nardi è la quarta finale challenger persa, la terza in questa stagione dopo Pune, Chennai e Helsinki. I successi challenger di Nardi rimangono 7: Forlì, Lugano e Manacor 2022, Porto e Matsuyama 2023, Napoli. L’ultimo a fine 2024 a Rovereto. Però con questa finale Nardi guadagna 6 posti in classifica e risale fino al numero 77 del mondo. Di sicuro una delusione per Nardi che aveva prevalso in semifinale per 6/4 7/6 su Giulio Zeppieri (246), bissando il successo ottenuto nel 2020 a Parma. Di sicuro questa finalissima è stata una mezza delusione per il talento del Baratoff, che puntava a conquistare l’ottava vittoria in un challenger. Invece ha riproposto una serie di alti e bassi nella stessa partita dando l’occasione al transalpino prima di arrivare al tie break e poi addirittura di conquistare in volata una importante vittoria.