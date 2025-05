Tennistavolo: a Urbino una nuova associazione aperta agli appassionati

In città c’è una nuova associazione sportiva, dedicata agli amanti delle piccole racchette: si chiama ASD Tennistavolo Urbino e si è presentata ufficialmente nei giorni scorsi, in occasione della seconda edizione del Torneo di tennistavolo. Una nuova associazione sportiva dilettantistica che si propone di promuovere e valorizzare la pratica del tennistavolo nel territorio urbinate e non solo, con un’attenzione particolare verso i giovani, le scuole e l’inclusione sociale. erano presenti le istituzioni scolastiche, l’amministrazione comunale, l’Università di Urbino e il Presidente del Comitato regionale FITeT Marche per salutare i circa quaranta tesserati, radunatisi negli ultimi anni grazie alla passione condivisa di un gruppetto di atleti, tecnici e appassionati.

"A Urbino il tennistavolo ha una lunga tradizione – spiega il neopresidente Federico Scaramucci – e in passato era uno sport molto seguito, per questo abbiamo voluto rifondare una nuova realtà, per renderlo nuovamente uno sport alla portata di tutti, divertente, educativo e capace di unire le persone. Cerchiamo di creare un ambiente dinamico e accessibile, dove sport, educazione e socialità si fondono in un’unica esperienza formativa. Il nostro progetto parte da Urbino ma guarda lontano, puntando sulla crescita sportiva, ma anche personale, dei nostri tesserati ed atleti".

L’ASD è già operativa da alcuni mesi e nei piani c’è la creazione di corsi per tutte le età e livelli, attività scolastiche, incontri promozionali. "A breve – chiude il presidente – parteciperemo ai primi tornei ufficiali FITeT, la Federazione Italiana, e tra i nostri obiettivi c’è anche l’impegno in progetti legati all’inclusione e allo sport per tutti. La sede operativa è nella palestra della Scuola Piansevero, dove ci alleniamo regolarmente. Tutti gli interessati, curiosi o semplici appassionati sono invitati a provare il tennistavolo con i tecnici qualificati dell’associazione".

g. v.