Tenta di spacciare alla stazione. La polizia lo arresta poco dopo

Ha offerto la droga al cliente sbagliato. Perchè quando all’una e mezzo della notte tra mercoledì e giovedì scorsi un gambiano di 26 anni, che si trovava in città nei pressi della stazioni dei treni, ha chiesto a una persona che passava da quelle parti se voleva comprare della droga, questi si è allontanato e ha chiamato subito la polizia. Una Volante è arrivata sul posto, ha visto il gambiano, lui è fuggito (in ciabatte) verso l’ospedale, gettando via degli involucri di marijuana, gli agenti dietro.

Sono riusciti a fermarlo davanti a uno dei reparti del San Salvatore, e a quel punto il 26enne non ha opposto resistenza. Addosso aveva qualche grammo (circa 4) di marijuana, ma il quantitativa più interessante lo teneva nell’auto parcheggiata nella vicina via Bixio, con 16 buste di cocaina nascoste all’interno. Gli agenti lo hanno arrestato quindi per detenzione a fini dispaccio e porto abusivo di arma, perchè lo trovano in possesso anche di due cutter.

"Ma quelli mi servono per lavorare", si è giustificato il 26 enne, che in effetti lavora nel settore dei teli, ed abita in città, zona Pantano. Ieri la direttissima a suo carico. Il giovane, difeso dall’avvocato Massimiliano Tonucci, ha patteggiato la pena di 8 mesi, pena sospesa. L’arresto è stato convalidato e il gambiano è tornato in libertà. Era incensurato.

ale.maz.