Tenta di uccidersi gettandosi nel Foglia

Era uscita di casa senza essere vista. Di lì a poco, una signora di 76 anni, con problemi psichici, che abita nella casa della figlia a Pesaro, è arrivata a camminare vicino alla riva del Foglia all’altezza del ponte su Porta Rimini. Voleva gettarsi in acqua. Qualcuno l’ha vista e le ha detto di non farlo ma poi una pattuglia di carabinieri in transito è stata attirata dalla gente che ha indicato la donna in procinto di gettarsi nel fiume Foglia.

I militari sono scesi dalla vettura correndo verso la donna, la quale era già vicina all’acqua. Per evitare di finirci dentro, i carabinieri si sono aiutati con delle corde che hanno legato intorno ad un albero per poi avvinarsi il più possibile alla donna, riuscendoci. Portata in ospedale, è stata poi ricoverata nel reparto di psichiatria.