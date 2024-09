Tenta il suicidio sotto un treno ma è miracolosamente salvo Un uomo di 34 anni ha tentato il suicidio gettandosi sotto un treno tra Fano e Pesaro, ma è miracolosamente sopravvissuto. L'incidente ha causato ritardi ferroviari e il traffico è tornato alla normalità solo dopo diverse ore. L'uomo è stato ricoverato in ospedale in condizioni serie ma non mortali, mentre le autorità indagano sulle cause del gesto.