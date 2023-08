Tentano di rapinare due anziane Pendolari dello scippo a Montecchio

Stavano passeggiando lungo corso XXI Gennaio quando, arrivate all’altezza dell’incrocio di via Pio La Torre, due ragazzi si sono avvicinati e, veloci come felini, hanno tentato di strappargli le collanine che avevano al collo. Colpo fallito, ma non senza danni. Le malcapitate, due anziane donne, si sono difese dall’assalto, ma nella colluttazione hanno riportato delle escoriazioni, oltre che tanta paura. Il fatto risale a qualche giorno fa. E a rilanciarlo sul profilo Facebook “Sos Vallefoglia“ è stato il genero di una delle due donne. Ma quello, è solo uno dei colpi che in questo periodo si registrano nel territorio di Vallefoglia. Alla stazione dei carabinieri di Montecchio Vallefoglia, stanno infatti arrivando numerose segnalazioni da parte di vittime di furti, scippi, tentati o riusciti. Secondo le prima indagini, sembra che si tratti di pendolari del crimine, malviventi dediti ai colpi “mordi e fuggi“.

Quello che è certo che quello dell’altra sera è stato solo l’ultimo, in ordine di tempo, degli spiacevoli episodi accaduti nella zona durante questa estate. Subito dopo l’aggressione, fallita, i due sono spariti. Le vittime hanno allertato i carabinieri, arrivati da Pesaro con una pattuglia. Il giorno dopo invece, le amiche si sono presentate alla stazione di Montecchio per la denuncia. Che al momento sarebbe solo per il reato di lesioni contro ignoti.

Ma sviluppi potrebbero presto arrivare dalle indagini condotte dai militari. Non saranno semplici nel caso del tentato scippo alle due donne. Su quell’area non ci sono infatti telecamere di sorveglianza. Certo è che si sta monitorando da vicino la situazione dopo le tante segnalazioni.

E cresce la paura nei residenti. In tanti evitano di passeggiare soli per le strade di Montecchio, e la preoccupazione si riverbera soprattutto sugli anziani, obiettivi prediletti dai malviventi. Una pauar che sta correndo anche via social in queste ore.

Lucia Arduini