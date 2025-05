Tentano di rubare alla Locanda dei Cesari. Ripresi dalle spycam

Le immagini riprendono un individuo incappucciato aggirarsi all’interno del locale e aprire il registratore di cassa. E’ quello che la Vigilar, l’agenzia di vigilanza, vede grazie ai sensori dell’allarme alle 3,57 di giovedì notte dentro la Locanda dei Cesari, a Fano. La Vigilar allerta subito la propria pattuglia in zona e avvisa il proprietario dell’attività. La guardia giurata arriva sul posto, e vede che non manca nulla. Non risultano effrazioni in quanto l’individuo è entrato da una finestra aperta. Probabilmente l’allarme ha agito da deterrente.