Tentano di rubargli in negozio e lui mette le loro foto sui social

Tentano di rubare nel suo negozio, e lui pubblica le loro foto sui social. "Con la stessa sfrontatezza che hanno avuto loro a entrare in casa mia… io ho pubblicato le loro facce su Facebook. Venissero a denunciarmi per violazione della privacy. Li attendo qui, con polizia e carabinieri". Il post è stato pubblicato nel primo pomeriggio di ferragosto da Acqua Shop Fano, il distributore a gettoni di bevande in via Pisacane (angolo via del Bersaglio) in cui si vedevano chiaramente i volti di due individui che poco prima avevano tentato un furto all’interno della struttura, di proprietà dell’imprenditore fanese Leo Scortechini.

"Prima ho consegnato le immagini alla polizia - racconta - e poco dopo le ho pubblicate online, ben sapendo cosa stavo facendo. Qui si tratta di sicurezza pubblica. Dieci minuti dopo il post aveva fatto un bel tam-tam. Dubito che questi signori si rifacciano vedere da queste parti. Quindi credo di aver fatto bene così". E’ un racconto che ha del surreale, quello fatto da Scortechini, tanto più che è successo alla luce del sole, in un giorno di festa, lungo la strada più trafficata di Fano.

"E’ successo a mezzogiorno e mezza - racconta Scortechini -, con un mio operatore dentro che stava caricando il distributore. E’ questa la cosa più grave. Dove siamo arrivati? Non è che sono entrati di notte per portare via l’incasso. Cosa pensavano di trovare poi? Noi lavoriamo con gli spicci per cui svuotiamo le casse due volte al giorno". Questa la scena: nel piazzale sulla nazionale c’è una macchina parcheggiata accanto al capannone che ha una porta spalancata. Dalla strada si vede dentro. "Sono arrivati in tre - prosegue l’imprenditore -, hanno parcheggiato l’auto (che se non è rubata è ben riconoscibile) al bar Giuly. Uno è sceso ed è andato a comprare ’La gazzetta dello sport’. Poi ha attraversato la strada ed è entrato dentro i miei capannoni. Si è infilato in mezzo ai bancali. Quando l’operatore si è accorto della sua presenza gli ha detto ‘mica puoi entrare’. ‘Voglio comprare l’acqua, queste piccoline’ gli ha risposto rubando con destrezza un borsello (ma era vuoto) dalla scrivania, nascondendolo col giornale".

I tre scappano con la macchina in via del Dragoncino, arrivano in fondo, si accorgono che il borsello è vuoto e ritornano indietro. "Il mio operatore se li ritrova di fronte, questa volta in due, prende il cellulare dicendo ‘chiamo i carabinieri’ e lo fa. Solo allora se ne sono andati e non sono tornati più".

Ti.Pe.