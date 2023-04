Tentano il furto alla ditta Vam di via Toscana

Tentato furto l’altra sera alle 19.15 alla ditta di verniciatura Vam di via Toscana 56. Qualcuno ha provato ad entrare nell’azienda, in quel momento chiusa, ma il sistema d’allarme lo ha bloccato. E’ intervenuta una pattuglia della Volante di polizia che ha provveduto a controllare sia l’ingresso dove tentavano di entrare sia intorno all’edificio per sincerarsi che non ci fosse nessuno. Difficile dire che cosa pensassero di rubare gli autori dell’incursione in una fabbrica per la verniciatura dei mobili.

Sta di fatto che occorrono accorgimenti per frenare i tentativi di furti in case, negozi e ditte.