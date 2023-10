Tentata estorsione con facebook

Dice di aver prestato 100 euro ad un amica che ne aveva bisogno per fare un regalo. Per riaverli, ricorre a facebook pubblicando un post per offendere la debitrice. In particolare, ne ha messo in dubbio il lavoro di rappresentante di integratori naturali per il dimagrimento, affermando: "Del corpo umano non ne sa un c… lo dico perché la conosco! Il suo è solo un tornaconto", finendo così a processo per tentata estorsione.

I fatti risalgono al 24 maggio del 2021 a Pesaro. Con quei 100 euro prestati e non riconsegnati, i rapporti tra le due donne si sgretolano in fretta. Arriva da parte della creditrice la volontà di riavere indietro i soldi prestati ad una 52enne originaria di Ancona ma al tempo dei fatti residente a Pesaro, che ha sempre negato non solo di aver ricevuto quei soldi ma addirittura di non aver mai fatto alcuna richiesta di prestito.

L’imputata, una 48enne fanese, pubblica sui social alcune offese rivolte alla ex amica tirando in mezzo anche la figlia 24enne (all’epoca 22enne) che finirà per minacciare tramite messenger (l’app di messaggistica collegata a facebook), scrivendole: "tua madre mi deve dei soldi e non me li da… se io ti prendo da una parte per conto tuo ti strozzo con le mie mani cara ragazza. Quindi te e tua madre state bene attente", con l’intento di ottenere indietro la somma presumibilmente prestata alla 48enne che, proprio a causa di quel post, dice di aver avuto anche un calo delle vendite. Udienza rinviata al 6 febbraio 2024.

