Tentata estorsione per un cappellino: patteggia una pena di due anni

Patteggia una pena di due anni di reclusione per tentata estorsione e furto. Tre anni fa aveva sottratto un cappellino ad un ragazzino minorenne nel sottopasso vicino a San Decenzio chiedendogli 5 euro per riaverlo indietro. E’ quanto deciso ieri mattina in tribunale a Pesaro nei confronti di un 23enne residente a Urbino, difeso dall’avvocato Emiliano Nicolini che ha chiesto e ottenuto di sostituire la pena con lavori di pubblica utilità. Il fatto risale a novembre del 2021. Il minorenne era stato avvicinato in strada all’altezza del sottopasso e, con un gesto improvviso, gli era stato sfilato il cappello che aveva addosso.

Il 23enne poi gli aveva chiesto 5 euro per restituirglielo ma il ragazzino si era rifiutato. A quel punto il 23enne aveva estratto il coltello dalla tasca avvicinandoglielo al volto prima di riproporgli la stessa richiesta. Il ragazzino aveva ceduto alla prepotenza e gli aveva allungato i soldi. Insieme al 23enne c’erano un altro giovane, di un anno più grande, difeso dall’avvocato Raffaella Radi per cui ieri il giudice ha disposto di non doversi procedere e anche un altro minorenne per il quale è stato invece disposto un giudizio separato.

ant. mar.