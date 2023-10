Tentata violenza privata. A dicembre sentenza per Gilberto Santini

E’ attesa per il prossimo 5 dicembre la sentenza del processo che vede il direttore dell’Amat Gilberto Santini, conosciuto anche a Pesaro, imputato davanti al tribunale di Ascoli di tentata violenza privata. Una vicenda che risale al luglio 2019 e denunciata da Synergie Teatrali, compagnia di Ascoli fondata dall’attore Stefano Artissunch. Secondo l’impianto accusatorio, in qualità di direttore dell’Amat Santini avrebbe minacciato Danila Celani (socia accomandataria di Synergie Teatrali e moglie di Artissunch) di cancellare tutti i contratti sottoscritti con l’Amat se Synergie Teatrali non avesse rinunciato alla stagione del teatro Rossini di Civitanova Marche, pur non riuscendo nell’intento per cause indipendenti dalla sua volontà.