Tentato furto di leggins Nei guai due minorenni

Volevano provare il brivido di portarsi via un paio di leggins senza pagarli. Due minorenni ci hanno provato ieri pomeriggio al grande magazzino di abbigliamento ed altri articoli ’H&M’, situato in centro, in via Pedrotti. Qualcosa però, nel piano delle giovanissime presunte ladre, è andato storto. La vigilanza si è accorta del furto e ha chiamato immediatamente una Volante della polizia, che è arrivata sul posto e le ha identificate.

Così l’unico brivido che le due amiche hanno dovuto provare, malgrado loro, è stato quello di esser denunciate, a piede libero, al tribunale dei minori di Ancona per furto.

E sempre per la cronaca, ieri intorno alle 12 e 40, una Volante della pollzia si è messa alla ricerca in alcune vie cittadine di un extracomunitario, che si è scoperto poi provenire dalla Guinea. Il giovane, per motivi sul momento sconosciuti, era sfuggito a un controllo della polizia ferroviaria. Gli agenti della Polfer quindi hanno dato subito l’allarme e i colleghi delle Volanti lo hanno rintracciato poco dopo, non lontano dalla stazione ferroviaria. Il giovane è risultato irregolare sul territorio (questo probabilmente era il motivo per cui è scappato), ed è stato poi invitato all’Ufficio immigrazione per ulteriori controlli.