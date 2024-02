Tentò di rubare 3 quintali di rame. Preso in Bulgaria dieci anni dopo

CARTOCETO

E stato arrestato tre giorni fa il cittadino bulgaro di quarantasette anni ricercato per furto aggravato in concorso su disposizione della Procura Generale di Perugia. I fatti risalgono a luglio 2013 e sono stati commessi nel territorio di Cartoceto. L’uomo, insieme ad un complice, approfittando delle ore notturne e in assenza del personale di vigilanza, si era introdotto in un cantiere edile e si era impossessato di un ingente quantitativo di rame. Il valore della refurtiva ammonta a diverse decine di migliaia di euro. In particolare, I due bulgari erano riusciti a raccogliere qualcosa come 3 quintali di rame puro, sistemandoli in 32 matasse, che erano pronte per essere caricate in auto. A loro carico era scattata anche una denuncia in relazione al tentato furto, sempre di rame, al complesso aziendale Acquater di San Lorenzo in Campo risalente al mese prima. Furto sventato dall’arrivo dei carabinieri che però non riuscirono a bloccare i malviventi che si erano dati alla fuga per i campi.

A carico del 47enne bulgaro anche l’aggravante del danneggiamento sulle cose. Il bulgaro è stato fermato dalla polizia locale, nella città di Dupnitsa, su mandato di arresto europeo emesso dalla Procura Generale di Perugia (dopo l’annullamento della sentenza da parte della Cassazione con rinvio ad altra Corte d’Appello) all’esito di una attività investigativa intrapresa dall’ufficio Sdi che ha permesso la localizzazione del latitante, tramite un familiare residente nella provincia di Padova. Il 47enne deve scontare 4 anni e 4 mesi di reclusione.