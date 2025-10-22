Teobaldi e "I racconti di Vasìnto". Memoria e ironia alla sala del Porto

Domani alle 17.30, riprendono le conferenze della Societa operaia di mutuo soccorso di Pesaro a cura di Paolo Montanari, addetto culturale ed Emilio Melchiorri presidente. Quest’anno le conferenze si terranno nella sala parrocchiale del Porto in via Cecchi. Si inizia con un incontro con lo scrittore Paolo Teobaldi (foto) e verrà presentato il suo ultimo Libro "Washington Tales. I racconti di Vasinto". "Il Primo-narratore (il Padre-narratore, direbbe la Costituzione americana del 1776) alla nascita viene registrato all’anagrafe cittadina col nome di Washington, come numerosi altri figli o nipoti di emigrati in Nord-America tra Otto e Novecento. - si legge nella nota -. Solo che Washington tra Marche e Romagna si pronuncia Vasìnto. ’The Washington Tales. I racconti di Vasìnto’ sono una raccolta, un concentrato di vita vissuta: racconti e frammenti tragicomici, che toccano con mano leggera e pietosa la miseria dell’Italietta fascista, la guerra, la deportazione dopo l’8 settembre, la prigionia in un campo di concentramento tedesco, il ritorno alla vita civile, i conti in sospeso, il lavoro e le avventure di un falegname". Paolo Teobaldi vive a Pesaro. Ha fatto il traduttore, il copywriter e l’insegnante d’italiano ed ha pubblicato diversi libri tra cui "La discarica", "La badante", "Il mio manicomio" e "Arenaria".