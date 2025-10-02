Teobaldi: "Se il mondo è dentro un libro"

Domenica 5 ottobre alle 17.30, nell’auditorium di Palazzo Montani Antaldi, Paolo Teobaldi sarà protagonista del decimo appuntamento della rassegna Classici per un anno. Con lui, Le Voci dei Libri leggeranno brani di Moby Dick, il romanzo-mare di Herman Melville. "Questi sono libroni. Un libro mostruosamente bello, che mi accompagna da sempre", racconta Teobaldi.

"Quando ero giovane, facevo lettere a Milano. Più che l’insegnante, all’epoca avrei preferito fare il possidente o il ciclista". Poi arrivò la traduzione: "Alla Bompiani il caporedattore era un giovane e ancora non celebre Umberto Eco. Mi chiese di tradurre un libro brutto. È la prima traduzione che feci a contratto. Mi è sempre piaciuto tradurre, penso che anche italiano e dialetto se la giocano alla pari".

Il legame con Melville passa per la traduzione di Cesare Pavese. "Comprai Moby Dick nella sua traduzione. Ne ho un’altra decina di versioni a casa: le ultime sono più precise. Pavese, da piemontese, non aveva esperienza di navi, ma la sua traduzione ha un fascino incredibile, magari è anche il primo amore. Pavese e Melville: un incontro tra giganti".

Che senso ha oggi leggere Moby Dick? "Non è un libro di cui è facile parlare, è un monstrum in senso latino, quelle cose divine che ti colpiscono. Ci sono libri così importanti che racchiudono un mondo intero, e Moby Dick è uno di questi. C’è la teologia, la caccia alla balena, l’amicizia virile, divagazioni minime, persino su come cucinare una bistecca di balena. Un libro che va assaporato integralmente".

Degli estratti che ha selezionato per l’occasione, ricorda il "Chiamatemi Ismaele", dove le traduzioni si differenziano. Poi la figura di Quiqueg, che "all’inizio intimorisce, ma è un fratello". A seguire, "un passo erotico, con i marinai che sentono il profumo delle loro donne a miglia di distanza".

Infine, "un frammento scherzoso: il cuoco fa una predica alla balena piena di bestemmie. La dimostrazione di come Melville sapeva usare vari registri". Sulla lettura pubblica aggiunge: "Sono contento che ci sia il gruppo della Ferrati. Io sono molto timido, per me è fatica parlare in pubblico. Penso che sia importante, senti la voce, impari l’umiltà".

E prosegue: "La narrativa orale mi affascina, le ho dedicato il mio ultimo libro, The Washington tales". Pubblicità e scuola hanno segnato la sua carriera: "Ho fatto il copywriter. La pubblicità è un lavoro dove ti misuri con il mondo produttivo, mi è servito moltissimo. In questo senso, Melville è da saccheggiare".

Poi l’insegnamento: "Ho paura degli insegnanti che ti lasciano il segno. Non insegno da anni, ma ho visto come i ragazzi sono cambiati e, con loro, la soglia di attenzione. Io spero di non annoiare nessuno".

E i ricordi di scuola restano vivi: "Con un gruppo di amici insegnanti abbiamo invitato a Pesaro Sciascia, Calvino, Levi, Rigoni Stern, Moravia, Eco, Giovanna Marini. Ancora mi commuovo pensando all’incontro con Primo Levi al Teatro Rossini. Una cosa così, oggi sarebbe difficile da fare, nella scuola-azienda". L’ultima battuta è un invito ironico: "Leggete e moltiplicatevi".

Leonardo Damen