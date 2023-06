Teodosio Auspici si ’Ribella’ "Seri stacchi la spina, abbia dignità"

"La giunta Seri stacchi la spina, sarebbe più dignitoso". L’invito arriva dalla nuova lista civica Ribella che mette insieme sinistra, ambientalisti e forze sociali, è che ha tra i suoi fondatori Teodosio Auspici, già candidato sindaco nel 2014 con Sinistra per Fano.

Cosa bocciate della giunta Seri?

"Il giudizio è duro ma non lo diamo noi, è quello che ripetono le persone che incontriamo. Il ruolo di Ribella è quello di ricucire un rapporto con la città".

Chi è il vostro candidato sindaco? Marta Ruggeri?

"L’ansia di esprimere il candidato sindaco la lasciamo agli altri. Il cammino parte dai temi e da una visione di città chiara. Marta Ruggeri ha tutte le caratteristiche per fare il candidato sindaco, ma nessuno ha mai detto che è il candidato di Ribella".

Allora sarà lei?

"No"

A quale elettorato vi rivolgete?

"Ribella pone le sue radici nella migliore tradizione della sinistra storica e antifascista di questa città e rivendica una forte spinta civica e riformista che superi il conservatorismo di una parte della città. La sua forza sarà proprio nel tener insieme le diversità. Questo serve per battere le destre"

Chi sarebbero i vostri alleati?

"I colori e le parole del nostro simbolo rivelano molto. Abbiamo il verde dell’ambiente, il giallo dei diritti e il rosso del lavoro, legati insieme dalla passione rappresentata dal cuore. Siamo vicino alle istanze del M5S, di Bene Comune, dei Verdi e vicino ai quei democratici e civici che sapranno mettere da parte i personalismi e anteporre il progetto a tutto. L’unità fa la forza"

Il Pd e Mascarin puntano sulle primarie: voi cosa farete?

"Non siamo interessati, noi lanciamo le primarie delle idee chiedendo ai cittadini di esprimersi sulle cose da fare. Non bisogna fare come il centrosinistra di Ancona, che ha usato le primarie solo per una resa dei conti dentro il Pd oltre a non aver costruito un’alleanza con M5S, Sinistra e Verdi. Ribella nasce per unire".

E cosa proponete di così alternativo e credibile da convincere gli elettori ?

"La salvaguardia del Metauro affidandone la gestione ai comuni consorziati; la riattivazione della linea ferroviaria Fano-Urbino; il ritiro della proposta di Prg; il recupero della Caserma Paolini e dall’ex Vittorio Colonna a fini sociali; la difesa e valorizzazione del Santa Croce"

Qual è il rapporto tra Ribella e il circolo culturale Gramsci?

"Sono due cose distinte. Il Gramsci ha dato un grande contributo di vivacità al dibattito politico-culturale della città, rigenerando un confronto che stagnava. Ribella, invece, è un interprete politico, è un motore della democrazia".

Perché Ribella dovrebbe avere più successo di Sinistra per Fano con cui lei si è candidato a sindaco?

"Perché avrà tempo e un campo largo".

Anna Marchetti