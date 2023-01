"Teppisti e vandali Si faccia qualcosa"

Per Stefano Pollegioni dell’Udc, Fano non è più una città sicura. Dopo la strage di pneumatici dell’altra notte lo scrive in una nota in cui elenca "risse, baby gang, atti di violenza, atti di teppismo" che "sono all’ordine del giorno", motivo per lui di ulteriore critica all’amministrazione comunale. "La vigilanza e il controllo sono ormai resi difficili perché le Forze di Polizia sono in ginocchio - scrive - ma la causa è anche la trascuratezza di chi è responsabile dell’ordine pubblico e cioè il sindaco, che pur avendo l’autorità per farsi sentire nelle sedi preposte, resta in silenzio. L’amministrazione comunale, poi, deve investire e creare le condizioni perché anche la Polizia locale faccia i turni sia di giorno che di notte. Mi appello al Questore, al signor Prefetto ma anche ai nostri parlamentari – conclude Pollegioni – per un intervento che possa restituire alla terza città delle Marche un po’ di serenità".