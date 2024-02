Teramo tiene sempre il timone. Virtus, sconfitta netta e pesante

Teramo a Spicchi

63

Virtus Civitanova

45

Teramo: Gaspari ne, Zanetti 16, Moretti 6, Trovarelli 4, Massotti 9, Di Gregorio ne, Prenga 2, Duranti 8, Di Paolo 4, Di Febo 2, Zalalis 12. All. Gramenzi

Civitanova: Arienti 10, Bini 5, Botteghi 6, Felicioni 3, Vallasciani 6, Cicconi Massi 8, Abbate, Fermani ne, Bazani 2, Micalich 5, Seri ne. All. Schiavi

Arbitri: Sperandini e Caporalini

Note: parziali 17-10, 33-23, 47-34.

Pesante sconfitta per la Virtus Civitanova che cede di schianto sul campo di Teramo e mette a rischio il suo finale di stagione. Il match prende una piega molto diversa da quella che sperava Civitanova. Sono gli abruzzesi infatti a prendere subito il comando delle operazioni, la difesa della squadra di casa è asfissiante con i ragazzi di coach Schiavi che non riescono a trovare le giuste contromisure. Alla fine del primo quarto Teramo è a vanti di 7 punti sul punteggio di 17-10. La situazione non cambia di molto nel secondo parziale, Arienti prova a dare la scossa ai suoi ma è sempre Teramo a condurre. Non si segna molto ma Civitanova dà la sensazione di riuscire a rispondere ai tentativi di fuga degli abruzzesi ma mai a invertire la tendenza. Alla sirena dell’intervallo lungo sono ancora 10 i punti da recuperare sul 33-23. Alla ripresa Teramo sempre in totale controllo del match e la Virtus che continua a fare una fatica terribile a trovare soluzioni offensive. Si arriva alla fase decisiva con Teramo che gestisce 12 punti di vantaggio. Il momento della svolta per Civitanova non arriva, i padroni di casa mettono in cassaforte il risultato.