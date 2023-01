"Terapia infusionale e per psoriasi Riattivare subito i servizi soppressi"

Tra i tanti servizi soppressi durante il Covid, c’è anche quello che riguarda la terapia infusionale per i pazienti fragili e la fototerapia per il trattamento della psoriasi. Due servizi per i quali il vicepresidente del Consiglio regionale Andrea Biancani chiede, tramite un’interrogazione, il ripristino nelle prossime settimane. "Queste prestazioni – spiega Biancani – vanno ripristinate il prima possibile per non creare ulteriori disagi ai pazienti e alle loro famiglie. Prima dell’emergenza Covid – precisa - la terapia infusionale, come ad esempio la somministrazione endovenosa del ferro per le persone gravemente anemiche, veniva praticata dal personale del distretto, in locali ospedalieri messi a disposizione da Marche Nord. Tra i pazienti che necessitano di queste cure ci sono anche soggetti debilitati, affetti da malattie croniche, cardiopatici e oncologici, costretti a rivolgersi ad altri presidi, con un aggravio di spostamenti e di attese". Per quanto riguarda le fototerapie per il trattamento della psoriasi, una malattia cronica infiammatoria della pelle, nell’interrogazione si evidenzia che "il dermatologo dell’azienda Marche Nord che le gestiva presso il distretto di Pesaro non è più disponibile". "Queste cure – aggiunge Biancani – sono efficaci nei mesi invernali, quando la patologia si riacutizza e non c’è la possibilità di esporsi al sole. L’allungamento dei tempi contribuisce ad aggravarne la sintomatologia. Il ripristino porterà vantaggi in tutto il territorio".