Teresina Gennari, pittrice dal segno gentile

Per molte persone il nome Teresa Gennari dirà ben poco, ma fu un’abile pittrice pesarese attiva nell’ultimo quarto dell’Ottocento, seconda moglie del politico e anch’egli pittore, Giuseppe Vaccaj (1836-1912). Purtroppo come succede a diversi pittori locali, il trascorrere del tempo non è stato clemente, portandoli nell’oblio della memoria comune con il passare dei decenni, com’è successo proprio alla nostra Teresa.

Figlia di Francesco Gennari (1796-1872) noto personaggio pesarese, nel suo testamento stilato il 20 gennaio 1865 indica come tutore dei figli Teresa e Rutilio, l’onorevole Giuseppe Vaccaj, amico intimo della famiglia, il quale già da qualche tempo aveva indirizzato la quattordicenne Teresa nell’arte del disegno. Purtroppo il 13 settembre 1864 era morta dopo una lunga e lenta malattia la moglie di Vaccaj, Adele Fazi, che il 16 giugno dello stesso anno aveva dato alla luce la piccola Bice, simile nei tratti alla nonna paterna, Giulia Puppati. Dopo due anni, nel 1866, comincia un lento corteggiamento artistico del Vaccaj con Teresa, anche se tra i due correva un divario d’età di ben sedici anni, essendo lei nata nel 1852 e Giuseppe nel 1836, che culminerà il 22 agosto 1883 con il loro matrimonio.

Durante i suoi viaggi di politica e di mostre personali non dimentica mai di scrivere lettere a Teresa, dove illustrava i paesaggi che osservava con estrema cura, quasi fiabesca, guarniti spesso da un pizzico di malinconia per la propria lontananza dalla giovane ragazza. Teresa oltre che allieva, diventa esaminatrice critica delle pitture di Giuseppe e sua confidente, il quale le lascia copiare in fase di studio i suoi disegni, che riporta dai lunghi viaggi progettati meticolosamente, come i dipinti e disegni che creava. Troviamo Teresa o amabilmente Teresina, presente in mostre di livello accademico nazionale come a Roma, ma anche più appartate e cittadine come Pesaro, esponendo nel 1875 al Teatro Rossini assieme a svariati artisti locali e non, alcuni carboni e quadri ad olio tratti dal vero.

Purtroppo della produzione artistica giovanile e matura della donna conosciamo ben poco, ciò che sappiamo ci proviene dalle decine di lettere che il Vaccaj indirizzava a Teresa dove descriveva velocemente alcune composizioni, come nature morte con fiori, disegni, carboni o piccoli paesaggi. Interessante invece questo grande quadro ad olio che oggi vi mostriamo, custodito in collezione privata pesarese, prodotto della nostra artista e riemerso dalle ceneri del tempo e della memoria. L’insieme è predominato da una grande cornice dorata finemente intagliata, dove un tessuto di damasco rosso l’avvolge in parte, scendendo dolcemente su di un ligneo scrigno, dove da una piccola scatola di cartone colorato trabocca una pregiata collana di perle che si riflette, come altri oggetti, sul lucido cofanetto. A completare il tutto è la presenza molto interessante di due maioliche storiciste prodotte nella ditta Benucci & Latti o nella fabbrica Castelbarco Albani a Villa Imperiale, dipinte con motivi istoriati e raffaellesche policrome, tratte da opere del XVI secolo custodite nell’allora Ateneo (ovvero Museo) Pesarese.

La collezione di maioliche rinascimentali del cavaliere Domenico Mazza acquistata dal comune nel 1857 direttamente dall’Ospizio dei Cronici e Invalidi di Pesaro, erede universale del defunto cavaliere, racchiude al suo interno maioliche di Pesaro, Urbino, Casteldurante, Gubbio e Deruta, arrivando all’ammontare in origine di cinquecentoquarantanove oggetti, acquisiti dal nobile in soli due decenni e dal 1936 esposte nell’odierno Museo Civico di Palazzo Mosca.

La tela riporta la firma T. Gennari e la data 1873 in basso a destra, attestando la paternità dell’opera e l’anno di creazione, fornendo una testimonianza storica e temporale delle due maioliche ritratte ma anche uno scorcio fondamentale della produzione della giovane Teresina che all’epoca era poco più che ventenne, ostentando una certa maestria acquisita negli anni di apprendistato sotto lo sguardo vigile e amorevole del noto paesaggista Giuseppe Vaccaj.

