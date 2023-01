"Terme di Carignano, ancora silenzio"

"Terme di Carignano, cosa si aspetta ancora?". La presidente del comitato "Ridateci le Terme di Carignano", Beatrice Morbidoni, chiede di sapere che fine abbia fatto il nuovo progetto del gruppo Romani che prevede un investimento di 41 milioni di euro. "Nonostante sia passato qualche mese dalla presentazione pubblica alla città – fa presente Morbidoni – niente si sta muovendo, anzi il silenzio è sempre più evidente, da parte di tutti. Non si capisce proprio quale siano i reali motivi di questa immobilità. E dire che le Terme di Carignano potrebbero diventare uno dei luoghi più attrattivi e redditizi della nostra città". Ancora Morbidoni: "Dall’apertura del gruppo facebook si è ampiamente capito quanto i fanesi, e non solo, tengano a questo luogo ‘magico’, con le sue acque ‘miracolose’ e con una spettacolare natura circostante, che ha sempre reso le Terme un posto dove curare mente e corpo. Informateci su cosa sta succedendo". La presidente del Comitato ricorda che le "Terme di Carignano non servono solo ad attirare turisti o a curare le persone con l’ausilio delle sole acque, ma potrebbero creano tanti posti di lavoro di cui attualmente si ha una necessità estrema. E’ impensabile non sfruttare quest’occasione, unica e irripetibile". Secondo il progetto del gruppo Romani nell’area delle Terme di Carignano si realizzeranno un centro termale, un centro benessere, un hotel a 5 stelle, un ristorante e una clinica sanitaria. Tutto questo attraverso un insediamento, immerso nel verde del paesaggio, compatibile con il delicato ambiente di Carignano "senza sciupare il territorio". Il valore aggiunto delle Terme di Carignano sono le 5 fonti, ognuna delle quali con caratteristiche specifiche: Beatrice, Bevana, Angiolella, Orianna, Sara".

an. mar.