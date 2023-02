Terme di Carignano, la proprietà conferma: "Investimento con o senza posti convenzionati"

Terme di Carignano, si procede verso il progetto esecutivo. La conferma arriva dalla proprietà, Gestioni Spedalità Private Srl, società di riferimento del gruppo numero uno delle Marche nel settore dell’ospedalità privata. Il progetto da 41 milioni di euro prevede la realizzazione del centro termale, del centro benessere, di un hotel a 5 stelle, di un ristorante e di una clinica sanitaria. "Il progetto – spiega l’avvocato Maurizio Natali per conto della proprietà – non è subordinato all’ottenimento di un regime di convenzione con il sistema sanitario regionale. Come abbiamo più volte ribadito, la clinica medica sarà privata e le autorizzazioni saranno richieste come casa di cura a regime privato". E ancora Natali: "Ovviamente, la nostra disponibilità a collaborare con le istituzioni a favore dei cittadini e di un territorio che amiamo è immutata. Ma il progetto – chiarisce Natali – non è in alcun modo legato ai posti letto sanitari pubblici da realizzare sul territorio di Fano: l’unica cosa che ci auguriamo, da semplici cittadini e non da imprenditori, è che rimangano nel territorio di Fano". "La riqualificazione di tutta l’area - aggiunge - è una priorità assoluta ed è nostra intenzione creare uno dei più importanti centri per la salute e il benessere a livello internazionale. È evidente, però, che un progetto così ambizioso ha bisogno di una particolare tempistica e non può essere risolta in poche settimane".

an. mar.