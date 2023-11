Terminata la demolizione dell’ex liceo Raffaello

Giorni fa è caduto sotto i colpi delle ruspe l’ultimo muro dell’ex liceo Raffaello, in via Oddi. Ora rimane una sorta di “cratere“, che verrà scavato per realizzare le fondamenta della nuova scuola. I lavori erano iniziati lo scorso 16 agosto: ci sono voluti poco più di due mesi per eliminare tetti, pareti e solai dei cinque piani della grande scuola che ha visto passare tra le sue mura generazioni di studenti, prima delle magistrali e poi di classico, linguistico, ragioneria e turistico.