Terminati alcuni interventi alle fogne dopo l’alluvione di settembre

A Cantiano si sono conclusi i primi interventi legati alle opere per i danni subìti nell’alluvione del 15 settembre scorso, per un importo di circa 250mila euro su un totale stimato di 925mila. I cantieri di Marche Multiservizi sono stati aperti il 26 aprile per lavori riguardanti quelle opere a cui è stata data priorità per una rapida esecuzione, al fine di prevenire criticità degli aspetti igienico sanitari, causati dalla distruzione di parte delle reti fognarie, di depuratori e legati alla distribuzione dell’acqua potabile: ad oggi ci sono già degli interventi conclusi ed altri che si avviano ad una rapida conclusione. Nel comune di Cantiano, uno dei più colpiti, è terminato l’intervento sulla condotta fognaria in via Tumiati e via Molini, per un importo di circa 70mila euro, dove è stato necessario togliere detriti per 500 metri di fognatura.

Stessa situazione nella frazione di Chiaserna dove sono quasi conclusi i lavori sulla condotta fognaria: sono stati posati oltre 100 metri di nuove fognature, comprensive dei relativi pozzetti, per un importo di circa 163mila euro. L’intervento si concluderà prima della fine della settimana. A Fossato sono state già state eseguite le videoispezioni della fognatura esistente per verificarne lo stato, per un avanzamento di circa 20mila euro. Nei prossimi giorni inizieranno i lavori di ripristino dei tratti ammalorati e l’intervento complessivo avrà un importo totale di 297mila euro. "L’Azienda si è da subito adoperata per poter arrivare nel minor tempo possibile alla fase esecutiva di questi interventi che possono dare un primo sollievo alle zone colpite", dice in una nota Marche Multiservizi. Il totale dei danni dell’alluvione alle infrastrutture nella zona gestita da MMS superano i 40 milioni. Questi interventi sono per circa 5 milioni.