Termosifoni accesi fino al 16 aprile

Termosifoni accesi per un altro po’. Almeno finché la primavera non si paleserà con segnali più incisivi di una data sul calendario. Il sindaco Massimo Seri ha firmato giovedì l’ordinanza con cui proroga l’accensione degli impianti fino al 16 aprile per 6 ore e mezza al giorno, nell fascia oraria tra le 5 e le 23 e rispettando l’obbligo di non superare i 17 gradi per gli edifici adibiti ad attività industriale, artigianale ecc. e 19 gradi per tutti gli altri edifici, abitazioni comprese. Sarà la Polizia locale a vigilare sul rispetto dell’ordinanza.

Il Comune di Fano, rientrando nella fascia ’E’, è normalmente autorizzato all’accensione degli impianti dal 22 ottobre al 7 aprile, ma visto il forte calo delle temperature e la previsione di un "ulteriore brusco abbassamento", il sindaco ha deciso di fare uno strappo alla regola.