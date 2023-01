Terra Santa raccontata tra ieri e oggi

Si parlerà della Terra Santa domani con un relatore d’eccezione. Si tratta di P. Francesco Patton ofm, Custode di Terra Santa che presenzierà alle 21.15 ad un

incontro-testimonianza pubblico in Cattedrale e prima, sempre in Duomo, alle 18.30 officerà una messa. Tema dell’incontro sarà “Terra Santa Ieri e Oggi: Non solo Pellegrinaggio”. P. Francesco Patton ofm è l’ordinario religioso dei frati francescani di Terra Santa, presenti nei vari stati del Medio Oriente. Essi hanno il compito di accogliere i pellegrini, custodire i luoghi santi e sostenere i cristiani locali attraverso varie realtà. La conferenza fa seguito all’organizzazione del primo pellegrinaggio della Metropolia di Pesaro-Urbino-Fano, che si terrà dal 10 al 17 agosto e che vede la partecipazione dei rispettivi vescovi. Chi fosse interessato trova le informazioni nei siti della Diocesi di appartenenza.