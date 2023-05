Terre Roveresche, al centro sportivo ‘Pieve Canneti’ il memorial Allen Mattioli di taekwondo

Si è avvicinata al taekwondo perché era lo sport che praticava da ragazzino suo fratello, rimasto ucciso a 33 anni in un incidente stradale verificatosi nel 2004; e, ora, che è diventata insegnante di questa disciplina, organizza una gara di specialità per sole donne proprio in ricordo del fratello, strappato alla vita 19 anni fa. Domani, a Orciano, al centro sportivo ‘Pieve Canneti’, si terrà la ‘Taekwondo women’s competition, secondo memorial Allen Mattioli’ e la promotrice è Renata Mattioli per conto dell’Asd ‘Yi Sun-sin Taekwondo Academy’. "Ho iniziato a praticare questo sport nel 1996, quando avevo 20 anni – racconta Renata, maestra 4° dan -, spinta dal desiderio di fare qualcosa che piaceva tanto a mio fratello e anche al mio fidanzato e attuale marito. Quando è successa la disgrazia di Allen erano già 6 anni che facevo Taekwondo e 4 anni più tardi sono diventata cintura nera e ho iniziato ad insegnare. Da allora non ho più smesso e per domani ho organizzato in collaborazione con il maestro Gabriele Giuliani, 8° dan e il maestro Moris Marchionni, 6° dan (che è anche suo marito, ndr), questa competizione riservata alle donne". "Non ci saranno combattimenti, ma solo gare di forma, e quindi di carattere tecnico – aggiunge -, alla quale parteciperanno oltre 50 atlete".

s.fr.