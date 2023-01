Terre Roveresche, conto alla rovescia per la rassegna dialettale

E’ cominciato il conto alla rovescia per una delle iniziative legate alla poesia più belle e longeve dell’entroterra metaurense e cesanense. Si tratta di ‘Stori Sangiorges’, rassegna dedicata alle liriche dialettali, che sabato 14 gennaio vivrà la sua 17esima edizione, dopo l’annullamento a causa della pandemia da Coronavirus del 2021 e 2022. Un appuntamento, che si tiene a San Giorgio di Terre Roveresche, molto apprezzato dai tanti che a livello locale si cimentano nella scrittura di poesie e anche dagli spettatori, che seguono sempre numerosi la serata pubblica della kermesse, che come tradizione si svolgerà, a partire dalle 21, alla sala comunale polivalente di via Garibaldi 37. L’organizzazione è della vivace associazione culturale ‘Anta-Club Marino Saudelli’ presieduta da Giuliana Aniballi, con la collaborazione e il patrocinio dell’assessorato alla cultura di Terre Roveresche guidato da Claudio Patregnani. "Siamo molto felici di poter riproporre il nostro evento, che sa divertire ma anche emozionare – sottolinea Aniballi - e che nel corso delle precedenti edizioni ha registrato ospiti di spessore come il poeta fanese Elvio Grilli. Per questo ritorno abbiamo avuto l’adesione di 20 autori, le cui opere saranno riunite in un libretto in distribuzione a partire da sabato prossimo. La serata sarà arricchita dagli intermezzi musicali di Elena Barbetta e Fabio Cardoni. Ingresso gratuito.

s.fr.