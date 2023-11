Terre Roveresche, corso sugli animali d’affezione

Due lezioni sul pronto soccorso animali e sulle norme riguardanti la tutela e la detenzione di quelli d’affezione, in primo luogo cani e gatti. Le hanno organizzate per domani e domenica prossima (dalle 10,30 alle 13 alla sala consiliare ‘Il Castagno’ di Orciano) il Comune di Terre Roveresche insieme al locale Circolo Auser e alla sezione Pesaro-Urbino dell’Enpa (l’Ente Nazionale Protezione Animali). Relatori saranno il veterinario Lucio Laghi e la presidente dell’Enpa Pesaro-Urbino Costanza Lucchino. A spiegare le finalità dell’iniziativa è Sabina Stortiero (foto), presidente del consiglio comunale di Terre Roveresche con delega alla tutela degli animali: "Insieme all’Enpa e all’Auser, che ringrazio, abbiamo voluto organizzare queste due giornate di approfondimento e devo dire che dalle tante adesioni che stiamo ricevendo è stata una decisione quanto mai opportuna. Abbiamo già registrato circa cinquanta iscrizioni e chi vuole aderire lo può ancora fare chiamando i numeri 328.3299967, 339.8875715 e 388.8012380.

La partecipazione è gratuita e al termine di entrambe le lezioni, a chi sarà stato presente a tutte e due verrà rilasciato un attestato". In merito agli argomenti delle due lezioni, Stortiero precisa: "Nella prima verranno illustrate le norme che regolano la tutela degli animali d’affezione, quelle del codice penale relative al maltrattamento e quelle regionali a salvaguardia dei nostri amici a 4 zampe. La domenica successiva il dottor Laghi spiegherà come comportarsi quando i nostri animali d’affezione hanno un problema di salute o hanno subito un incidente e quando si incontrano per strada animali, anche selvatici, feriti".

s.fr.