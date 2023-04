Terre Roveresche, duelli tra enigmi e lucchetti da aprire

E’ diventata operativa l’escape room ‘Arcanus Betti’ organizzata dalla Pro Loco di Orciano nella suggestiva Grotta Leopardi del Museo della Corda e del Mattone. Tutte le info per prenotare la propria sfida tra enigmi da risolvere e lucchetti da aprire sono disponibili sui canali social dell’associazione. Il gioco è ispirato alla figura di Nicolò Betti, frate inventore vissuto a cavallo tra il XVIII e il XIX secolo. "L’ideazione dell’escape room – evidenzia una nota della vivace Pro Loco - ha coinvolto capacità diverse: oltre ad una giovanissima squadra di enigmisti guidati da Viola e Debora, tanti sono stati i contributi. A partire da quelli di Mirko Romagnoli e Alessandro Spina, già organizzatori di escape room, che hanno fornito preziosi consigli sulla creazione delle prove e sugli allestimenti. Con il supporto informatico di Enrico Ceccolini e Alessandro Baldelli, inoltre, é assicurata una comunicazione ottimale e un controllo preciso sulla riuscita in sicurezza del gioco; e per non tralasciare nessun dettaglio, anche i partecipanti al corso di cucito degli abiti dell’Ottocento (anch’esso griffato Pro Loco) hanno lavorato per far immergere i partecipanti nelle atmosfere giuste. Importante pure il lavoro di Pietro Spallacci (Audio&Lighting Equipment), dell’artista Loris Montalbini e dell’attore Fabio Brunetti, per un’esperienza che unisce la storia del territorio al gioco d’ingegno".

s.fr.