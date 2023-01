Terre Roveresche, i bimbi incontrano Rossana Lanternari

Nell’ambito delle iniziative legate alla Giornata della Memoria, i docenti della scuola primaria ‘Cosimo Betti’ di Orciano hanno organizzato per mercoledì un incontro degli alunni con la signora Rossana Lanternari, testimone della Shoah e rappresentante della Comunità Ebraica di Ancona. Durante la mattinata, dal titolo ‘Uniti per non dimenticare’, che prenderà il via alle 10,30, sono previsti anche intermezzi musicali della violinista Noa Evangelista. L’insegnante Tatiana Pierotti evidenzia: "La Giornata della Memoria apre un capitolo di storia doloroso e per noi docenti, così com’é doveroso sensibilizzare quotidianamente le alunne e gli alunni al rispetto delle diversità e all’inclusione, lo è altrettanto nei confronti del racconto di questa tristissima pagina di storia che ha negato diritti, libertà e vita a milioni di ebrei.

La scuola primaria ‘Cosimo Betti’ di Orciano, invitando nel proprio plesso Rossana Lanternari, testimone della Shoah e rappresentante della Comunità Ebraica di Ancona, vuole promuovere un progetto di educazione in itinere delle alunne e degli alunni alla diversità come un valore e non come un ostacolo. E intende sensibilizzarli al passaggio dalle ‘buone pratiche’ a vere e proprie ‘prassi’, che portino al piacere di stare insieme, trasformando le classi scolastiche in comunità di persone pensanti, per non ripetere gli orrori del passato e tenerne viva la memoria".

s.fr.