Terre Roveresche, incontri di sostegno alla genitorialità

Su organizzazione dell’istituto comprensivo ‘Gio’ Pomodoro’, in collaborazione con i Comuni di Terre Roveresche e di Mondavio, prende il via domani un importante ciclo d’incontri per le famiglie degli alunni delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado. "Si tratta di una serie di appuntamenti – spiegano i referenti del progetto, curato dalla docente Donatella Galli (foto), dal vicesindaco di Terre Roveresche Lucia Borsini e dall’assessore del Comune di Mondavio Alice Bonifazi – per offrire agli adulti un momento di confronto, discussione e riflessione sulle esperienze e le difficoltà che s’incontrano quotidianamente nella relazione con i figli". Domani, alle 21 alla sala consiliare ‘Il Castagno’ di Orciano, il relatore sarà il dottor Paolo Ragusa, insegnante e counselor, che affronterà il tema ‘Violenza e aggressività giovanile’. L’11 aprile, all’aula consiliare di Mondavio (sempre alle 21), si discuterà dell’’Importanza della lettura in famiglia e delle storie’ con Alessia Canducci, formatrice di lettori volontari per il programma nazionale ‘Nati per leggere’.

Terzo appuntamento, venerdì 19 aprile a Orciano, con la psicologa e psicoterapeuta Federica Bonazza che parlerà di ‘Formazione emotiva; ascoltare e riconoscere le emozioni, risorsa nella relazione con sé e con l’altro’. A chiudere il ciclo di incontri sarà, venerdì 10 maggio a Mondavio, la pedagogista Raffaela Magi, che proporrà un approfondimento sull’’Influenza dell’uso dei dispositivi tecnologici sulla modalità di apprendimento’, illustrando il concetto di ‘bambini e adolescenti dis-connessi nella società della complessità’. La partecipazione è gratuita.