Terre Roveresche, la vacanza a Piagge finisce in caserma per sei giovani turisti molesti

Sono intervenuti i carabinieri di Terre Roveresche per richiamare all’ordine un gruppo di giovani, tra i 16 e i 18 anni, in vacanza a Piagge, che dopo l’azione dei militari hanno deciso di anticipare il rientro nella loro città di provenienza, nel nord Italia.

Giovedì mattina gli uomini dell’Arma della stazione di Terre Roveresche hanno effettuato un controllo da un affittacamere che ospitava i ragazzi in questione, che secondo alcune segnalazioni di cittadini (mai sfociate in denunce, ndr) stavano tenendo un comportamento un po’ sopra le righe, tra ‘bravate’, passeggiate in mezzo alla strada e atteggiamenti di disturbo alla quiete tipica del paesino. Fatto sta, che l’altra mattina i carabinieri sono andati nella struttura ricettiva, controllando le stanze dei sei ragazzi, di diversa etnia, ma tutti cittadini italiani e provenienti da Padova. Dopo di che, tre di loro sono stati accompagnati in caserma per ulteriori accertamenti. E la conclusione è stata che già giovedì sera tutti e sei hanno preso il treno con l’intenzione di rientrare a Padova, dove risiedono, anticipando la fine della loro vacanza, almeno a Terre Roveresche e, probabilmente, nella provincia di Pesaro e Urbino.

I militari (nella foto una delle auto di servizio della stazione locale) mantengono lo stretto riserbo su tutta la questione, ma dalle voci che si rincorrono in paese non è da escludere che dalle verifiche da parte dei carabinieri sia emersa la detenzione da parte di almeno alcuni dei giovani di sostanze stupefacenti, probabilmente nei quantitativi che configurano il mero uso personale.

s. fr.