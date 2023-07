Terre Roveresche, stasera incontro per informare sui ricorsi al Consiglio di Stato

Il comitato ‘A difesa del territorio’, che da quasi 3 anni lotta contro il progetto del biodigestore di Barchi, chiama a raccolta i cittadini. L’appuntamento è per stasera, dalle 20,45, nella piazzetta davanti al municipio di San Giorgio di Pesaro. L’iniziativa, organizzata insieme all’impresa sociale Art. 32 e col patrocinio dei comuni di Terre Roveresche, Fratte Rosa e Mondavio, che saranno rappresentati da rispettivi sindaci Antonio Sebastianelli, Alessandro Avaltroni e Mirco Zenobi, si prefigge di fornire alla popolazione le ultime informazioni relative all’iter autorizzativo dell’impianto e, in particolare, sui recenti ricorsi al Consiglio di Stato. Sia il comitato, sia il Comune di Terre, infatti, come riportato su queste colonne, il 19 giugno hanno depositato appello nei confronti della sentenza del Tar che ad aprile ha respinto l’istanza di annullamento dell’autorizzazione rilasciata dalla Provincia di Pesaro e Urbino alla società Feronia srl a costruire la struttura di trattamento integrato anaerobico aerobico di rifiuti non pericolosi da 50mila tonnellate (38mila di frazione organica e 12mila di verde) per la produzione di biometano ed ammendante in località Ca’ Rafaneto di Barchi, a poche decine di metri dall’ex discarica. "Non abbiamo nessuna intenzione di mollare la nostra battaglia contro questo progetto assurdo – evidenziano dal direttivo del comitato – e l’incontro sarà utile per spiegare quali sono gli scenari che si aprono con i ricorsi al Consiglio di Stato".

s.fr.